Росгвардия сформирует научную роту из призывников – победителей олимпиад

Осенью 2017 г. Росгвардия создаст первую научную роту, она будет комплектоваться и призывниками, и контрактниками, передает ТАСС. Это заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко. Основными направлениями службы в этой роте будут IT-технологии и исследование программного обеспечения, участие в разработке военной техники и технических средств, а также изучение отечественного и зарубежного опыта борьбы с террором.

При наборе предпочтение будет отдаваться призывникам - победителям различных олимпиад, а также стипендиатам, добавил генерал. Решение о создании научной роты принято после изучения аналогичного опыта Минобороны.

В научную роту будут приглашаться мужчины от 20 до 27 лет, которые имеют высшее профессиональное образование и изъявили желание служить в этом подразделении.