Постпредом России при ООН назначен Василий Небензя

Президент Владимир Путин назначил Василия Небензю постоянным представителем России при ООН. Документ опубликован на сайте Кремля. Другим указом президента Небензя освобожден от должности замминистра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Ранее кандидатура Небензи была утверждена в Госдуме и одобрена Советом Федерации.

Должность постпреда России при ООН пустует с февраля. Ранее ее занимал Виталий Чуркин, который скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Российский дипломат был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Василию Небензе 55 лет, он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Дипломат работает в МИДе с 1983 г., замминистра иностранных дел России - с 2013 г.