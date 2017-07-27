Песков не стал комментировать возможные сроки направления нового посла России в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос о возможных сроках направления нового посла России в США, связав это со стремительно меняющимися условиями.

«Не могу пока ответить на этот вопрос. Видите, условия меняются достаточно стремительно, могут потенциально меняться», - заявил Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках направления нового посла России в США.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, есть ли возможность того, что новый посол не поедет, Песков сказал: «Я не могу просто пока ответить на этот вопрос, это было бы неверно».

Посол России в США Сергей Кисляк завершил свою миссию в США, руководить российским посольством до прибытия его преемника будет советник-посланник Денис Гончар. «22 июля посол Сергей Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. До прибытия его преемника функции временного поверенного в делах России в США будет выполнять советник-посланник Денис Гончар», - сказал «Интерфаксу» ранее пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин.