Сотрудницу штаба Навального в Кемерове оштрафовали за незаконный пикет

Заводский районный суд города Кемерово оштрафовал сотрудницу кемеровского штаба Алексея Навального Владлену Клокову. Об этом сообщается на странице штаба в социальной сети «В контакте». Она признана виновной по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Судья избрала минимальное наказание — штраф 10 000 руб.

В то же время судья постановила вернуть штабу изъятую ранее «сборно-разборную конструкцию (куб)» и баннеры. «Весьма противоречивый итог судебного процесса. Такое ощущение, что они пытались нащупать баланс между двумя противодействующими силами: и власти угодить, и нас задобрить, вернув нам куб», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, двух сторонников Навального задержали 25 июля вблизи железнодорожного вокзала во время не согласованной с мэрией агитации. Один из задержанных позднее был отпущен без составления протокола. В отношении Клоковой сначала был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, но суд не нашел в действиях девушки состава преступления.