Скарамуччи объяснил, почему Трамп не верит в российский след в выборах

Никто и нигде не может найти следов вмешательства российских властей в президентскую кампанию в США, заявил в четверг новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

«Я сейчас говорю только о сговоре [представителей предвыборной] кампании [Дональда Трампа] с российской стороной и российскими властями <...> Мы оба знаем, что никто и нигде не может найти доказательств этому», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Затем Скарамуччи усомнился, что российская сторона участвовала в хакерских атаках в отношении американской предвыборной кампании. «Если россияне на самом деле все это взломали, наверное, им хватило бы ума не оставить за собой никаких следов, - сказал он. - Поэтому президент [Дональд Трамп] относится к этому скептически».

Директор Белого дома по коммуникациям затем уточнил, что имеет в виду, приведя в качестве примера досье по оружию массового поражения в Ираке. По словам Скарамуччи, Трамп прочитал это досье и сказал, что оно выглядит абсолютно достоверно. «А потом он [президент] сказал, что такого оружия у Ирака в итоге не оказалось, поэтому он с осторожностью относится к вещам, о которых говорят с абсолютной уверенностью».