В результате беспорядков у Аль-Аксы в Иерусалиме пострадали почти 100 человек

Парамедики Красного Полумесяца заявили, что, по данным на 20.00 мск, в результате беспорядков у Львиных ворот в Иерусалиме пострадали не менее 95 человек, им была оказана помощь. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Тысячи мусульман поднялись в четверг, 27 июля, на Храмовую гору, чтобы принять участие в дневной молитве в мечети Аль-Акса. Это произошло после того, как полиция Израиля уступила требованию иерусалимского Исламского совета (ВАКФ) и открыла ворота Баб-аль-Заарра в мусульманском квартале Старого города.

Между сотрудниками правоохранительных органов и толпой мусульман завязалась потасовка, полиция была вынуждена применить шоковые гранаты.

Медики информируют, что большинство пострадавших получили ушибы от ударов резиновыми дубинками. Несколько человек были ранены резиновыми пулями, также были пострадавшие в результате применения полицией слезоточивого газа.

Дополнительные меры безопасности на Храмовой горе были введены Израилем после того, как 14 июля трое жителей Умм эль-Фахма совершили там теракт. Они обстреляли полицейских: погибли два сотрудника полиции, еще один был ранен, напавшие были убиты ответным огнем. После теракта правительство Израиля установило рамки металлодетекторов на проходах к Храмовой горе. Их появление вызвало массовое возмущение мусульман, протесты и беспорядки.