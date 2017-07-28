Грызлов анонсировал подготовку экономической стратегии от «Единой России»

Председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов рассказал о готовящейся партией программе экономического роста до 2030 г. Об этом он сообщил в программной статье, опубликованной в «Коммерсанте». Программу готовит одна из трех рабочих групп, созданных высшим советом, – «Благосостояние и социально-экономическое развитие». Две другие занимаются вопросами реализации внешней политики и государственно-политического строительства.

«Миссия российского государства — духовное и материальное благосостояние многонационального российского народа. Внешняя миссия российского государства — обеспечить общемировые условия этого благосостояния», - пишет Грызлов. Он предостерегает от «революционной ломки» и призывает к сочетанию технологического прогресса с вековыми традициями.

Партфункционер подчеркивает необходимость выравнивания уровня жизни в регионах, для чего, в частности, предлагается изменить методику распределения межбюджетных трансфертов, в том числе через усиление региональных стимулов к наращиванию собственных доходов. «Оставлять регионам половину или более от прироста собранных на их территориях доходов, идущих на федеральный уровень бюджетной системы, взяв за базу, например, 2016 г.», - отмечает он.

В части повышения комфорта граждан Грызлов анонсирует такие инициативы, как создание «эталонных сертифицированных государством электронных курсов по школьным предметам, дисциплинам техникумов и вузов», чтобы «задать высокую планку обучения», а также прогнозирует создание «миллионов надомных рабочих мест» благодаря развитию интернета.