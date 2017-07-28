«Интерфакс»: Россию должны будут покинуть сотни сотрудников дипмиссий США

Соединенным Штатам придется отозвать из России сотни сотрудников дипмиссий в связи с ответом Москвы на принятие конгрессом закона о новых антироссийских санкциях, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Речь идет не о десятках, а о сотнях дипломатических и технических сотрудников американских загранпредставительств в России», - объяснил он.

Официально МИД России заявил, что США должны будут к 1 сентября сократить численность дипломатической миссии в России до 455 человек, и американцам с 1 августа запретили пользоваться складами на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору. Москва оставила за собой право и на другие «меры, которые могут затронуть интересы США».

Сенат конгресса США 27 июля окончательно одобрил законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР. За документ проголосовали 98 сенаторов, против – два. При первом голосовании, когда законопроект был внесен в палату, результат был аналогичный. Затем палаты конгресса согласовали поправки в текст документа. В палате представителей его поддержали 419 депутатов, против высказались лишь трое. После этого сенат проголосовал по законопроекту повторно.

До голосования в сенате президент Владимир Путин дал понять, что и терпение России на исходе. «В какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», - сказал он. Каким именно окажется ответ Москвы, по словам Путина, будет зависеть от итогового текста санкционного законопроекта.