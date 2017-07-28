Путин обсудил с постоянными членами Совбеза отношения с США и создание зон деэскалации в Сирии

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обсуждались отношения России и США, а также создание зон деэскалации в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов.

Минувшей ночью (по московскому времени) сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. За законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое проголосовали против.

В пятницу МИД России объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.