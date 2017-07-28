МИД ФРГ призвал США отказаться от односторонних мер против России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал Вашингтон отказаться от односторонних мер против Москвы и «доверительным и тесным образом» согласовывать с Евросоюзом политику в отношении России. Его цитирует Deutsche Welle. Он назвал общую цель Брюсселя и Вашингтона - содействовать урегулированию украинского кризиса. «Мы едины во мнении о том, что для этого необходимо политическое давление на Москву. Это аргумент и критерий для наших европейских санкций, не больше и не меньше», - добавил министр.

Ранее в Берлине заявляли, что новые экономические санкции США против России могут ущемить интересы европейских компаний. Германия и ЕС «ни в коем случае» не согласятся с этим, заявил 28 июля Габриэль. «Санкционная политика не является ни подходящим, ни разумным инструментом поддержки интересов национальных экспортеров и отечественного энергетического сектора», - считает он.

Германия «не устанет» призывать США к совместным действиям, заверил руководитель МИДа. Он напомнил, что санкции могут быть поэтапно отменены в том случае, если руководство в Москве выполнит все пункты минских договоренностей, направленных на урегулирование на востоке Украины.