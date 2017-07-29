МЧС предупредило о формировании смерчей над Черным морем

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сегодня над Черным морем могут сформироваться смерчи. «В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 29 июля над Черным морем на участке бухта Инал — населенный пункт Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

МЧС советует соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам во время смерча, не пользоваться электричеством, закрыть краны на газовых сетях. Также рекомендуется включить радиоприемник для получения информации от органов МЧС.

Если смерч застал вас на улице, нужно держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и т. д. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики.