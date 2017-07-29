По факту крушения сухогруза у берегов Крыма возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения сухогруза Anda у берегов Крыма. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба либо повлекшего по неосторожности смерть человека).

«В ходе проведения спасательных работ в районе крушения обнаружены восемь членов экипажа указанного теплохода. Местонахождение девятого члена экипажа на момент возбуждения уголовного дела не установлено», — отмечается в сообщении СУ СКР по Крыму.

Сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря. Он следовал из Румынии в Грецию. Предварительно, причиной крушения судна стали сложные метеоусловия. Экипаж состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии. Около 12.00 мск сухогруз полностью ушел под воду.