«Коммерсантъ»: Белый дом обещает «точечный и болезненный» ответ на инцидент с Рогозиным

Россия намерена определить круг ответственных лиц, принимавших решение о перекрытии воздушного пространства Румынии для самолета авиакомпании S7, на котором вице-премьер Дмитрий Рогозин пытался попасть в столицу Молдавии. Как заявил источник «Коммерсанта» в российском правительстве, «ответ будет точечный и болезненный».

Инцидент произошел 28 июля, когда власти Румынии отказали в транзите лайнеру, на борту которого помимо Рогозина находились еще 164 пассажира, включая 11 детей. Причиной стал отказ Органа гражданской авиации Республики Молдова принимать рейсы S7. Издание ссылается на документ ведомства, которое просит отменить рейсы авиакомпании 28 июля 2017 г. и 29 июля 2017 г. по причине «несоответствия графика вылета/прилета в Кишинев ранее заявленному в запросе разрешению на полеты». При этом ранее в S7 Airlines заявляли, что запрет на вход в воздушное пространство Румынии им объяснили нахождением на борту «санкционной персоны». Вице-премьер включен в санкционный список ЕС, но до сих пор проблем с транзитом не возникало.

В Кишиневе Рогозин намеревался принять участие в торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции. Он является правительственным куратором ВПК, спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправкомиссии. Российским службам предстоит определиться, каким образом Рогозин сможет выполнять свои функции в условиях воздушной блокады, объявленной молдавским правительством.

По данным издания, визит Рогозина стал скандальным еще на этапе планирования. Москва обсуждала с Кишиневом возможность прибытия в республику российских артистов некими «техническими бортами». Молдавский МИД ответил отказом из-за того, что план праздничных мероприятий не согласован. В письме внешнеполитического ведомства, опубликованном некоторыми СМИ, отмечалось, что «молдавские власти считают нецелесообразным проведение таких мероприятий в одностороннем порядке». Многими это было воспринято как запрет Рогозину на посещение Молдавии. Вице-премьер с этой трактовкой не согласился и написал в своем твиттере 20 июля: «Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР». На этот твит молдавский президент Игорь Додон ответил: «Дмитрий Олегович, примем с радостью. Ждем...»

Источник издания в аппарате российского правительства полагает, что Кишинев, зная о времени прилета Рогозина, пошел на хитрость. Закрывать воздушное пространство Молдавии после обещания Додона «принять с радостью» было бы неуместно. В итоге молдавские власти обратились к Румынии с просьбой о перекрытии транзита для российского борта. Капитан пассажирского самолета S7 узнал об этом над Словакией. Пилот сообщил о происходящем Рогозину и предложил посадку в Будапеште, но и там российскому лайнеру отказали. В итоге самолет на остатках топлива сел в Минске.

На следующей неделе Рогозин намерен провести оперативное межведомственное совещание по выработке ответных мер в связи с инцидентом.