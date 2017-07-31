Метрополитен Петербурга признал неудачным опыт досмотра всех пассажиров

ГУП «Петербургский метрополитен» уведомило о неудачном опыте с досмотром всех пассажиров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

«Как показала неделя, весь город видел, насколько не продумана в настоящий момент нормативная база», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что начальник метрополитена в связи с этим в письме Минтрансу и губернатору города Георгию Полтавченко предложил пересмотреть нормативную базу и внести в нее изменения. «В письме приводятся примеры и конкретная статистика проверенных на станциях людей. Также сообщается количество случаев, когда приходилось в течение недели прерывать работу вестибюлей, ограничивать вход на станции или вообще их закрывать», – сообщили в пресс-службе.

С 23 июля на четырех станциях метро (также на «Спасской» и «Крестовском острове») действовал усиленный контроль. Всех пассажиров, на которых срабатывали рамки металлоискателей, отправляли на досмотр. Сумки и любую ручную кладь проверяли на рентгене, из-за чего возникали очереди как в досмотровой зоне, так и на входе на станции. Ожидание достигало более 20 минут. В метрополитене объясняли эти меры требованиями транспортной безопасности и исполнением постановления правительства.

Как отметили в пресс-службе метро, в настоящее время для более оптимальной организации пассажиропотока в часы пик сотрудники службы безопасности метро в обязательном порядке досматривают только пассажиров с крупным багажом.