Суд продлил на полгода срок ареста двум предполагаемым хакерам «Шалтая-Болтая»

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей Константину Теплякову и Александру Филинову - подозреваемым по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Их обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации, передает ТАСС.

«Суд на полгода продлил срок содержания под стражей в отношении Филинова и Теплякова. Предварительные слушания были отложены на 4 августа, так как в дело вступил новый адвокат, ей необходимо ознакомиться с материалами дела», - сказала адвокат одного из фигурантов Наталья Земскова.

Материалы дела содержат гриф «секретно», поэтому дело будет слушаться в закрытом режиме, без участия слушателей и представителей СМИ.

6 июля Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии лидера хакерскй группы Владимира Аникеева. Следствие считает Филинова и Теплякова его сообщниками. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Аникеева, Филинова и Теплякова арестовали в ноябре 2016 г. Им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения»).

Ранее источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний «Сумма», сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента России Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.