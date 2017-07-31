МИД Украины раскритиковал новый российский закон, упрощающий принятие украинцев в гражданство России

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что принятый в России закон об упрощении процедуры принятия гражданства России гражданами Украины содержит положения, противоречащие украинскому законодательству.

Как сообщалось, новый российский закон предусматривает получение украинцами гражданства России на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины.

«Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины», - напомнили в украинском МИДе.

Там расценили новый российский закон как «продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России».

«В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию», - говорится в комментарии МИД Украины.

В нем говорится также, что в случае нарушения прав и интересов в России граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.