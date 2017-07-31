Трамп уволил Скарамуччи с поста директора по коммуникациям

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить с поста директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, назначенного менее двух недель назад. О намерении Трампа уволить Скарамуччи первой сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Затем это подтвердил и источник АР. Затем об этом со ссылкой на источники сообщило и Politico. По сведениям этого издания, такое решение американский президент принял по просьбе нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.

Затем отставку Скарамуччи подтвердили официально. На брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила, что бывшего финансиста сняли с должности, чтобы Келли смог набрать себе команду «с чистого листа». На уточняющие вопросы журналистов она ответила, что Трамп был недоволен грубыми ремарками недавно назначенного директора по коммуникациям Белого дома. Она добавила, что в администрации президента Скарамуччи не останется, других должностей ему не предложили.