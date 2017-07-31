Вайнзихера и Ольховика перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест гендиректору компании «Т плюс» Борису Вайнзихеру, арестованному по делу о многомиллионных взятках экс-руководства республики Коми. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Константин Ривкин.

Адвокат отметил, что мера пресечения совладельца «Реновы» Евгения Ольховика также была изменена на домашний арест.

«Срок домашнего ареста Ольховика и Вайнзихера судом установлен до 5 и 6 августа соответственно»,- уточнил Ривкин.

Ольховик, Вайнзихер и бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) в период с 2007 по 2014 г., являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. В начале сентября СКР сообщил, что их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК России). Никто из фигурантов вины не признал.

Слободин на данный момент находится в международном розыске.