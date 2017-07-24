Экс-гендиректора «Вымпелкома» ищут через Интерпол

Запрос на включение Михаила Слободина в базу направили в феврале, но его там еще нет

Весной Слободин первым из фигурантов дела прокомментировал обвинения. По его словам, аргументы следствия не проходят проверку «ни фактами, ни логикой, ни здравым смыслом» Евгений Разумный / Ведомости

Генпрокуратура России направила в Интерпол поручение об организации международного розыска бывшего гендиректора «Вымпелкома» и члена совета директоров «Т плюса» Михаила Слободина с целью его ареста и выдачи по всем странам — членам Интерпола. Об этом сообщил RNS со ссылкой на официального представителя ведомства. Поручение было направлено еще 2 февраля, сообщает RNS. Представитель Генпрокуратуры подтвердил это «Ведомостям».

В базе Интерпола Михаила Слободина пока нет.

История с уголовным предследованием топ-менеджеров «Т плюса» началась летом прошлого года, когда глава Коми Сергей Гапликов пожаловался президенту Владимиру Путину на то, что «Т плюс» создал аварийную ситуацию с теплоснабжением Воркуты. Вскоре Следственный комитет обвинил председателя совета директоров «Т плюса» Евгения Ольховика, гендиректора компании Бориса Вайнзихера и возглавлявшего компанию в 2003-2011 гг. Михаила Слободина в даче около 800 млн руб. взяток экс-руководителям Коми за установление завышенных тарифов для станций. Ольховик и Вайнзихер находятся в сизо, Слободин — в международном розыске.

Весной Слободин первым из фигурантов дела прокомментировал обвинения. По его словам, аргументы следствия не проходят проверку «ни фактами, ни логикой, ни здравым смыслом». Тарифы на тепло для «Т плюса» не превышали средние по Северо-Западу, отмечает он. Акциями своих компаний «Т плюс» тоже взяток не давал, продажа доли в Коми энергосбытовой компании соответствовала корпоративным процедурам, пишет он. А благотворительный проект «КЭС баскет» имеет федеральное значение. Если тарифы и завышались, то для компаний, курируемых вице-губернатором Коми Константином Ромадановым, подчеркивал Слободин.

В конце июня Ольховик и Вайнзихер были переизбраны в совет директоров «Т плюса».

А в середине июля в офисе «Т плюса» в Москве снова прошли обыски. «Это были стандартные следственные действия по уголовному делу о взятках в Коми. Была назначена экспертиза, приезжали эксперты в сопровождении представителей Следственного комитета и ФСБ. Компания работала в штатном режиме – параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров «Т плюса». Ничего особенного не произошло», – заявлял представитель компании.