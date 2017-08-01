В Москве начнется гроза с сильными порывами ветра в ближайшие часы

Управление МЧС по Москве предупреждает о том, что в ближайшие часы в столице начнется гроза с порывами ветра до 17 м/с. «В ближайший час с сохранением до вечера в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра 12-17 м/с», - отмечается в сообщении ведомства.

В пресс-службе МЧС напомнили о правилах безопасности во время непогоды. В частности, рекомендовали переждать грозу в помещении, обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться от дождя под деревьями.

«Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, ловить рыбу. Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться», - отметили в МЧС.