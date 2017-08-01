Премьер-министром Пакистана назначен Шахид Аббаси

Премьер-министром Пакистана избран Шахид Хакан Аббаси. За его кандидатуру проголосовало большинство парламентариев Национального собрания (221). До этого дня он временно исполнял обязанности премьера. О результатах голосования рассказал спикер пакистанского парламента Сардар Айаз Садик.

Ранее Аббаси занимал пост министра нефти и природных ресурсов.

Предыдущий премьер-министр Наваз Шариф был вынужден уйти с поста главы правительства после того, как Верховный суд принял решение отстранить его от занимаемой должности в связи с расследованием дела о коррупции.