Имущество экс-депутата Думы Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество убитого в Киеве экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении здания на сумму 127 млн руб., сообщил «Интерфаксу» его адвокат Андрей Гривцов.

«Только сегодня нам стало известно, что 12 мая Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте имущества Дениса Вороненкова. Арест наложен на два гаража, часы и драгоценности», - сказал Гривцов во вторник.

«Данное постановление будет обжаловано, для чего мы будем ходатайствовать о восстановлении сроков для этого», - добавил адвокат.

Адвокат уточнил, что судом были арестованы часы и драгоценности, изъятые из сейфовой ячейки супруги Вороненкова Марии Максаковой в рамках расследуемого в отношении покойного уголовного дела.

Покойному депутату было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ), он объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы 3 марта вынес решение о его заочном аресте.

Экс-депутат был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. По информации народного депутата Украины, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, убийца - Павел Паршов.