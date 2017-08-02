Росгвардия: конвоиры «банды GTA» грубо нарушили инструкции

Конвоиры в здании Мособлсуда нарушили инструкции при доставке фигурантов дела о «банде GTA» на судебный процесс, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Это грубейшее нарушение всех инструкций, по которым должны действовать конвоиры: здесь они нарушены от "а" до "я", - заявил Золотов. По его словам, наручники на подозреваемых были надеты спереди, что позволило избавиться от них и напасть на конвоиров», - добавил Золотов. По его словам, на каждого преступника должно приходиться по два конвоира.

1 августа пятеро подсудимых по уголовному делу в отношении «банды ГТA» во время конвоирования в здании Мособлсуда совершили нападение на полицейских. Побег был остановлен. «При перевозке в лифте они (бандиты) напали на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по полицейским и сотрудникам Росгвардии, однако ответным огнем трое из них были ликвидированы сотрудниками полиции, двое ранены. Таким образом, полицейские предотвратили побег подозреваемых из-под стражи», - прокомментировали в полиции.

Так называемая «банда ГTA» была создана, по данным СКР, в 2012 г. В ее состав входили 14 человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 г. на территории Москвы, Московской и Калужской областей членами банды были убиты 17 человек и двое ранены. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным избиением и угрозами. Девять участников предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.

Название банды распространили СМИ, оно является отсылкой к известной компьютерной игре Grand Theft Auto.