Путин предостерег «Газпром» от строительства «дворцов» на Дальнем Востоке

Президент России на совещании по реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе попросил «Газпром» обойтись без возведения «дворцов» на Дальнем Востоке.

Путин отметил необходимость создания комфортных жилищных условий для семей работников, которые трудятся на крупных проектах на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что вокруг новых современных предприятий должны появляться удобные современные города.

«Здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований», - сказал президент.

Путин добавил, что на строительство объектов социальной инфраструктуры будут выделяться деньги от государства, которые будут переданы властям региона или инвесторам.

Во время визита на Дальний Восток президент уже осмотрел площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на маршруте трубопровода «Сила Сибири» и дал старт заливке фундамента под возведение комплекса, а также ознакомился со строительством Нижне-Бурейской ГЭС.