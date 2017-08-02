На Дальнем Востоке из-за сбоя без света остались более 1,5 млн человек

Сбой в энергосистеме Дальнего Востока, который произошел 1 августа, оставил без света более 1,5 млн жителей, сообщил на пресс-конференции главный диспетчер регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО «СО ЕЭС») Борис Васильев.

Под действием противоаварийной автоматики во вторник отключилось пять воздушных линий на 220 и 500 кВ, сказал представитель ФСК (владеет магистральными сетями). В результате две части энергосистемы Востока оказались изолированными. По данным Минэнерго, отключение произошло в 14.07 по московскому времени.

Причиной было короткое замыкание на линии 220 кВ, сообщил представитель министерства. В результате аварии отключились энергоблоки на Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС, Приморской ГРЭС, Благовещенской ТЭЦ и Нерюнгринской ГРЭС (все входят в группу «Русгидро») общей мощностью более 2 ГВт.

В 17.30 мск энергоснабжение восстановили.