Топ-менеджерам «Реновы» Вайнзихеру и Ольховику продлили домашний арест

Басманный суд Москвы продлил на месяц домашний арест совладельцу «Реновы» Евгению Ольховику и руководителю холдинга «Т плюс» Борису Вайнзихеру. Их обвиняют в даче многомиллионных взяток экс-руководству республики Коми, передает «Интерфакс».

«Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемым Вайнзихеру и Ольховику на один месяц», - огласила решение судья Елена Ленская.

Срок домашнего ареста Вайнзихеру продлен до 6 сентября, а Ольховику - до 5 сентября 2017 г.

На заседании следователь сообщил, что по уголовному делу нужно завершить ряд следственных действий, получить данные по назначенным экспертизам, после чего предъявить Ольховику и Вайнзихеру обвинение в окончательной редакции, а затем ознакомить их и их адвокатов с материалами дела.