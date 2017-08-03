Суд оштрафовал руководителя федерального штаба Навального на 300 000 рублей

Симоновский суд Москвы в четверг назначил штраф в 300 000 руб. руководителю федерального штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леониду Волкову за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

«Признать Волкова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное совершение правонарушения в виде организации или проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 300 000 руб.», - говорится в решении судьи Хызыра Муссакаева.

«Штраф 300 тысяч рублей», - написал в Twitter сам Волков. «Волкову назначили штраф 300 тысяч рублей. Одна десятая дневной зарплаты Сечина», - отреагировал сам Навальный.

В ходе заседания Волков и его защитники - Иван Жданов и Александр Помазуев - просили прекратить производство по делу, так как в действиях оппозиционера отсутствовал состав правонарушения, а протокол в отношении него сотрудники полиции составили с нарушениями.

Московская полиция считает, что распространение листовок сторонниками оппозиционера Навального во время «агитационного субботника» 8-9 июля в скрытой форме являлось публичной акцией, о которой организаторы должны были уведомить столичные власти. По данным полиции, участники акции использовали «идентичные наглядные средства агитации». Кроме того, «данные массовые мероприятия имели координируемые (А.Навальным, Л.Волковым и Николаем Ляскиным через офис "Фонда борьбы с коррупцией"), согласованные действия, объединённые единым замыслом. Данные обстоятельства подтверждаются представленными ЦПЭ ГУ МВД России по Москве фото-видеоматериалами».

В четверг стало известно, что Навальный, а также его соратники Волков и Ляскин получили повестки в полицию, где на них были составлены административные протоколы.

Сторонники А.Навального 8-9 июля провели «агитационный субботник» в Москве и городах России, в ходе которого распространяли информацию о его политике и взглядах. Полиция сообщила о задержании 70 человек «за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий».