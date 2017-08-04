«Коммерсантъ» сообщает о планах еще 10 банков покинуть АРБ

Конфликт в Ассоциации российских банков (АРБ), разгоревшийся 17 июля, до сих пор не получил разрешения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров крупных банков. Президент АРБ Гарегин Тосунян в добровольную отставку не пошел и остается на рабочем месте, о чем он рассказал изданию. Однако вслед за выходом из АРБ «большой восьмерки» банков - Сбербанка, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ, ГПБ, «ФК Открытие», Альфа-банка и Бинбанка – о том же задумались представители еще 10 структур. Этот сценарий с ними обсуждает инициативная группа «восьмерки», чтобы привлечь их на свою сторону в ассоциации «Россия».

По информации издания, речь идет об «АК Барс», «Зените» и его дочернем Липецккомбанке, Совкомбанке, Абсолют-банке, Связь-банке и Росевробанке. «Этим банкам обещана активная роль при реформировании ассоциации «Россия» и эксклюзивные места в совете ассоциации»,— рассказал знакомый с ситуацией банкир. Внеочередное собрание ассоциации состоится 18 августа, на нем предполагается обсудить параметры реформы. Президентом ассоциации ранее планировалось утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского, а главой совета директоров — Анатолия Аксакова.

Один из ключевых аспектов реформы – сделать ассоциацию представителем интересов устойчивых банков, для чего обсуждается установление входного ценза. «Эти требования будут относиться ко всем, и мы обсудим, что взять в основу критериев устойчивости», - рассказал один из участников обсуждения. Он допустил, что речь может идти о рейтинге. В дискуссии необходимо учесть и интересы нынешних участников ассоциации. Как вариант, установить некий переходный период. «Например, если по истечении года участник не будет соответствовать критериям, то он покинет ассоциацию», - пояснил собеседник издания. Другой источник говорит, что эта инициатива согласована с регулятором.

При этом Тосунян продолжает бороться за АРБ. На прошлой неделе он активно обзванивал банкиров, убеждая их создать коалицию против ушедших, но не нашел поддержки и отменил запланированное на 26 июля совещание. Многие банкиры заняли выжидательную позицию. «По сути, уже понятно, что АРБ с Тосуняном не выживет, но была надежда, что он сможет уйти красиво, сейчас надежды на это практически не осталось»,— говорит глава банка из топ-30.