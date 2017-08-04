«Коммерсантъ»: полпред Путина предложил своего человека на пост руководителя Сочинского заповедника

Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов предложил назначить руководителем нацпарка Сочи своего человека - министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина, пишет «Коммерсантъ».

По данным собеседников газеты, Устинов и Еремин дружны: оба закончили Харьковский юридический институт, занимали высокие должности в органах надзора в одно и то же время. Устинов был генеральным прокурором России с 2000 по 2006 г., а Еремин в это время занимал пост прокурора Астраханской области.

Устинов ранее раскритиковал назначение директором нацпарка Дарьи Филипповой, предполагаемой племянницы вице-премьера Дмитрия Рогозина. По его мнению, у нее нет опыта работы в сфере охраны природы, поэтому ее назначение нецелесообразно. В Минприроды в ответ заявили, что уже отказались от ее кандидатуры.

При этом по данным газеты, у Еремина также маленькие шансы получить эту должность. Курирующий природоохранную деятельность вице-премьер Александр Хлопонин якобы хочет назначить на эту должность «человека из Москвы», а в Минприроде пост намерены отдать сотруднику их ведомства.