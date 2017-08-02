«Коммерсантъ» сообщил версии назначения племянницы Рогозина директором сочинского парка

Племянница вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарья Филиппова, журналист и декоратор по образованию, назначенная директором Сочинского национального парка, проработает там около месяца, после чего уступит место одному из высокопоставленных чиновников Минприроды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Замминистра природы Мурад Керимов отозвался о Филипповой как о «временно назначенной администрации», которая «выполняет функции кризисного управляющего» в ходе внутренней проверки. «К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств»,— уточнил он, говоря о деятельности бывшего директора парка Николая Пеньковского.

Это вторая публикация издания о назначении Филипповой. Накануне оно со ссылкой на Пеньковского сообщало, что министр природы Сергей Донской якобы говорил ему о согласовании назначения Филипповой с Рогозиным. Экологи опасались, что смена руководства приведет к строительству горных курортов в сочинских заповедниках.

Собеседник в аппарате Рогозина рассказал, что, ознакомившись с первой публикацией, Рогозин потребовал у руководства Минприроды разъяснений. Там его заверили, что слова Пеньковского «не соответствуют действительности». Высокопоставленный собеседник в аппарате правительства подтвердил, что Филиппова является дочерью старшей сестры Рогозина, отметив, что инициатором назначения все-таки было Минприроды. Причиной стало желание отправить в отставку Пеньковского, который сумел заручиться серьезной поддержкой краснодарских силовиков. Игнорировать их министерство не могло, поэтому решило назначить на должность родственника какого-нибудь высокопоставленного чиновника и закрыть вопрос об отставке таким образом.

Ответить на вопрос, как Филиппова оказалась связана с Минприроды и почему назначение она получила всего лишь на месяц работы в крымском управлении ведомства, министерские чиновники ответить не смогли.

Сам Пеньковский считает, что объяснения Минприроды о временном назначении Филипповой – попытка «оправдаться» после глупости с назначением, переросшей в скандал.