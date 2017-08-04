ВЦИОМ: россияне спокойно отнеслись к новым антироссийским санкциям США‍

Введение новых санкций США против России большинство россиян восприняли спокойно, но отношение к США ухудшилось, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство (68%) россиян слышали о новых ограничительных мерах, однако подробной информацией владеют лишь 16%. «Определенные страхи в связи с возможным их негативным влиянием на нашу страну испытывают 28% наших сограждан (среди тех, кто хорошо знаком с информацией, - 39%), позитивные ожидания высказывают 9%, около половины (48%) не ждут каких-либо изменений», - говорится в материалах опроса.

35% респондентов говорят о положительном эффекте санкций и 26% полагают, что санкции усугубили ситуацию в стране.

Ввести ответные санкции предлагают 19%, жестко ответить - 4%, треть россиян (29%) предлагают не реагировать. Российским властям не следует предпринимать активных действий в борьбе за отмену санкций, по-прежнему считают 72% респондентов.

Отношение к Дональду Трампу у россиян изменилось: позитивное отношение снизились: с 27% до 18%, одновременно с тем вырос негатив: с 22% до 28%. Преобладает, однако, нейтральное отношение (43%).

В среду, 2 августа, американский президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России, которые стали ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США. Закон, в частности, запрещает предоставлять «товары, услуги, технологии, информацию и поддержку» для строительства и «модернизации и ремонта» российских экспортных трубопроводов.