Федеральный центр по борьбе со СПИДом сообщил о нехватке лекарств

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом получит нужные ему лекарства не раньше следующего года, заявил «Интерфаксу» руководитель центра Вадим Покровский. «Если и будут закупки произведены, то неизвестно когда, - добавил он - До конца года и начала следующего, скорее всего, препаратов не будет». По его словам, препаратов закупили столько же, сколько и в прошлом году, но в этом году стало на 100 000 пациентов больше.

Пациенты федерального центра могут обратиться за лекарствами в московский центр, добавил Покровский. Регионы обеспечены препаратами антиретровирусной терапии, но объемы закупок лекарств нужно увеличивать, так как число новых пациентов продолжает расти, считает он.

Ранее сообщалось, что Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в этом году не был включен в централизованную закупку антиретровирусных препаратов. В Минздраве же заявили, что дефицита лекарств в учреждении не возникнет, так как потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов центра учтена при формировании регионального объема лекарств, закупаемых для граждан, проживающих в Москве.