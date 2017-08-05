В Иркутске задержали волонтеров штаба Навального

Иркутский штаб Алексея Навального сообщил о задержании волонтеров в ходе агитационного субботника. Двоих активистов задержали на площади Труда, у них изъяли печатные материалы.

«У библиотеки им. Молчанова-Сибирского директор долго пыталась объяснить организатору, что это их частная территория и он не имеет права пикетировать. Но место согласовала администрация, при том что мы подавали уведомление на другую площадку», — говорится в сообщении штаба «В контакте».

Еще троих волонтеров задержали на улице Урицкого, один из них несовершеннолетний. У них изъяли агитационный куб.