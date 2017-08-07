Экс-губернатору Сахалина продлили срок ареста

Срок содержания под стражей экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина продлен до 9 ноября, передает «Интерфакс» со ссылкой на решение Южно-Сахалинского городского суда. Также на три месяца продлен срок ареста и двум его подчиненным – бывшему зампреду правительства Сергею Карепкину и экс-советнику губернатора Андрею Икрамову.

Срок содержания под стражей обвиняемых по делу о взяточничестве и легализации денежных средств, полученных в результате преступления (ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ) истекал 9 августа, но обвинение ходатайствовало о его продлении. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Под домашним арестом по этому делу также находится экс-министр сельского хозяйства Николай Борисов. Им инкриминируется получение взяток в общей сложности на 522 млн руб.

В начале августа сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы Хорошавина и Икрамова. Они оспаривают необоснованность меры пресечения.