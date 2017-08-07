Карла дель Понте выйдет из комиссии ООН по Сирии, устав от бездействия

Бывший генпрокурор Швейцарии, бывший прокурор Международных трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде Карла дель Понте заявила, что выходит из комиссии ООН по расследованию преступлений против человечности в Сирии. Как передает ВВС, она заявила в интервью газете Blick, что комиссия ничего не делает, а в Сирии нельзя оправдать ни одну сторону конфликта. После пяти лет работы в комиссии она разочаровалась и «сдается», надежды на свершение правосудия в Сирии у нее нет. Заявление об отставке она подаст в ближайшие дни.

По словам дель Понте, режим Башара Асада «совершил ужасные преступления против человечности и использовал химическое оружие», а сирийская оппозиция нынче состоит из экстремистов и террористов. Если раньше, как она считает, правительство было на стороне зла, а оппозиция боролась за правое дело, то сейчас на стороне зла оказались все участники конфликта. Совет Безопасности ООН бездействует, а до тех пор комиссия, в которой она работала, ничего не может сделать, никого не может привлечь к ответственности, заявила она.

Комиссия ООН по Сирии в составе трех человек с сентября 2012 г. фиксировала преступления в Сирии и Ираке, такие как использование химоружия, геноцид езидов, бомбардировки гуманитарных колонн. Всего было выпущено с десяток докладов, но сотрудники комиссии не смогли ни разу побывать в Сирии и в работе опирались на фото и видео, записи врачей и свидетельства очевидцев, напоминает Deutsche Welle. Дель Понте неоднократно публично выражала сожаление, что за совершающиеся в Сирии преступления виновных нельзя привлечь к ответственности, и призывала СБ ООН передать сирийские доклады в Международный уголовный суд.

За время войны в Сирии погибло 330 000 человек, миллионы были вынуждены стать беженцами.

После отставки дель Понте в комиссии ООН по Сирии останутся бразильский правозащитник Паулу-Сержиу Пиньеру и американский дипломат Карен Конинг Абузайд.