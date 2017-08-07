«Коммерсантъ»: Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг

Президент Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность ритуальных услуг, пишет «Коммерсантъ». Поручения сформулированы по итогам отчета контрольного управления президента, которое в первом полугодии 2017 г. проверило исполнение законодательства в этой сфере. По оценке управления, сейчас в сфере ритуальных услуг действия органы власти не согласованы, нет единых стандартов оказания услуг, а регулирующее законодательство устарело. Из бюджетов разных уровней на выплату социальных пособий на погребение (в рамках гарантированного перечня) ежегодно выделяется 20 млрд руб., при этом, по данным Росстата за 2015 г., рынок платных ритуальных услуг оценивался в 60 млрд руб.

Путин, в частности, поручил организовать бесплатные услуги по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна» с использованием номера пенсионного страхования, провести инвентаризацию кладбищ. Также он потребовал сформировать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей стране, что подразумевает создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения. В пресс-службе правительства подтвердили получение поручений, но за комментариями посоветовали обращаться в Минстрой. В министерстве на запрос газеты не ответили.

Перечисленные проблемы в сфере ритуальных услуг общие для всей страны, считает президент Союза организаций ритуального и похоронного обслуживания Москвы Андрей Стосков. Он не верит в эффективность предложенных мер. По его словам, несмотря на существование в Москве закона, регулирующего рынок ритуальных услуг, и несмотря на то что городское ГБУ «Ритуал» стало почти монополистом на этом рынке, проблема серых агентов так и не была решена. Доля заказов, обрабатываемых ими, оценивается в 80%.