Пенс отрицает, что собирается выдвигаться в президенты

Вице-президент США Майк Пенс опроверг публикацию The New York Times о том, что он якобы готовится к участию в президентских выборах, если нынешний президент Дональд Трамп пойдет на второй срок. Как сообщает Reuters, он назвал эту статью оскорбительной и увидел в ней попытку внести раскол в администрацию США. По его словам, вся команда президента сейчас трудится над продвижением программы Дональда Трампа, в стране создан миллион новых рабочих мест, реформируется армия, а ИГИЛ обращено в бегство («Исламское государство», запрещено в России). Он добавил, что команда президента планирует, что он пойдет на второй срок и будет переизбран в 2020 г.

The New York Times 5 августа сообщила, что в республиканской партии обсуждается создание «теневого избирательного штаба» Пенса, что о возможном выдвижении Пенса в президенты уже говорят спонсорам партии и что он уже якобы сформировал группу по сбору средств на кампанию под названием «Комитет великой Америки».

Представитель редакции газеты Даниэль Роудз заявила Reuters, что The New York Times настаивает на корректности своей публикации.

Reuters отмечает, что у Пенса хорошие отношения с консервативными политическими группами и с некоторыми из крупнейших жертвователей республиканской партии, например братьями Чарлзом и Дэвидом Кох. Также вице-президент лоялен Трампу и во многом поддерживает его политику, расходясь с ним только в отношении России. Если президент выражал сожаление, что ему не удается наладить отношения с руководством России и давал неоднозначные комментарии относительно того, верит ли он в версию российского вмешательства в политику США, то его заместитель жестко осуждал действия России в Грузии и на Украине и поддержку Ирана, Сирии и КНДР.