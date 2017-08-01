Пенс: Закон об усилении санкций США против России будет подписан в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп в скором времени намерен подписать законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщил во вторник в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили.

«Президент Трамп очень скоро подпишет законопроект по усилению санкций США в отношении России», – сказал Пенс.

«Наша страна предпочитает конструктивные отношения с Россией, основанные на сотрудничестве и взаимных интересах», – в то же время отметил вице-президент США.

Накануне Пенс заявлял, что они с президентом США «по-прежнему очень надеются увидеть другое поведение со стороны российского правительства в отношении Украины, поддержки режимов-изгоев в Иране и Северной Корее». Нынешнее поведение Москвы он квалифицирует как «дестабилизирующую активность».

Вице-президент уточнил, что в Белом доме все еще верят в возможность изменения отношений между Москвой и Вашингтоном «к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира».

28 июля сенат США одобрил законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Законопроект ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты и сроки предоставления финансирования, а также допускает введение персональных санкций для тех, кого власти США сочтут причастным к кибератакам, коррупции и нарушению прав человека. В документе сохранено неудобное для Белого дома положение, лишающее президента США Дональда Трампа права самостоятельно принимать решение об облегчении или отмене санкций. Подобные инициативы в соответствии с законопроектом должны рассматриваться конгрессменами в течение 30 дней. Кроме того, власти США должны проанализировать последствия запрета на инвестиции в российский суверенный долг – на изучение вопроса отводится 180 дней.

Изначально «Интерфакс» сообщил, что, по словам Пенса, Трамп уже подписал соответствующий документ, но позже агентство аннулировало сообщение, уточнив, что была допущена ошибка в цитировании заявления Пенса из-за некорректного синхронного перевода с английского на грузинский язык.

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