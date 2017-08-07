Обвинение потребовало 12 лет тюрьмы для фактического руководителя Samsung

Прокуроры потребовали 12 лет тюрьмы для вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, фактического руководителя компании. Как сообщает Reuters, если суд сочтет его виновным и назначит такой приговор, это будет самый долгий срок лишения свободы для осужденных руководителей компаний в истории страны. Вынесение вердикта суда назначено на 25 августа.

Ли Чжэ Ён обвиняется в подкупе отстраненного президента Пак Кын Хе, в незаконном переводе средств за рубеж и в сокрытии преступных действий. В суде 7 августа он заявил о невиновности. По его словам, он никогда не просил никого, в том числе президента, ни о чем в интересах компании или в своих собственных интересах.

Samsung заподозрили в даче взяток подруге президента Цой Сун Силь в обмен на поддержку со стороны государства. Эти взятки давались под видом выплат некоммерческих фондов Цой якобы на благотворительные цели и в виде оплаты занятий конным спортом для дочери Цой. По версии следствия, так Samsung добивался поддержки в спорной сделке 2015 г. по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc., и администрация президента в результате оказала давление на Пенсионный фонд, заставив его поддержать сделку. Конечной целью действий обвиняемого было укрепление контроля за империей Samsung, считает следствие. Как сообщает ТАСС, прокуратура считает, что Цой в общей сложности получила от Samsung 43,3 млрд вон ($38,3 млн). Прокурор Пак Янг Со заявил, что Ли был конечным выгодоприобретателем всех коррупционных сделок, но при этом пытался свалить вину на других.