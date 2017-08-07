Обвинитель потребовал 8 лет колонии для зампреда меджлиса крымских татар

В Верховном суде Крыма гособвинитель попросил приговорить зампреда меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России) Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сторонников подсудимого. Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 г. в Симферополе. Тогда крымские татары, выступавшие за сохранение Крыма в составе Украины, и сторонники партии «Русское единство» устроили драку, погибли два человека, 79 получили травмы.

На следующее утро после беспорядков оказалось, что здание правительства и Верховной рады Крыма захвачено неизвестными. После этого там провели заседание часть депутатов Рады, они отправили в отставку правительство и премьер-министра автономии Анатолия Могилева и назвали референдум о статусе Крыма единственным выходом из ситуации.

В декабре 2015 г. тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская утвердила обвинительное заключение в отношении Чийгоза, Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и Арсена Юнусова. Чийгоз был обвинен в организации массовых беспорядков, остальные – в участии в них. Затем дело было разделено на два производства, дело Чийгоза и еще пятерых крымских татар рассматривает Верховный суд Крыма, дело остальных фигурантов – районный суд в Симферополе.