Петербургский депутат Резник вышел на свободу после 10-дневного ареста

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник в понедельник покинул спецприемник, где отбывал 10 суток ареста за нарушения на протестной акции 12 июня.

Около 17.00 мск парламентарий покинул здание спецприемника на Захарьевской улице, его встретили журналисты и соратники.

«Я могу простить личные обиды, но я не могу простить обиды в отношении парламента, потому что унижение парламента есть унижение петербуржцев», - заявил Резник, подчеркнув, что не имеет претензий к условиям содержания.

«Всего хватало, [сидел] в общем порядке, без всяких поблажек, как у всех», - добавил депутат.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Резника на 10 суток за неповиновение требованию полиции на несанкционированном митинге протеста 12 июня. Также депутат был оштрафован на 10 000 руб. за нарушение порядка проведения митингов и на 1000 руб. - за неповиновение полицейскому.