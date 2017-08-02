ЕСПЧ рассмотрит жалобу оштрафованных за репост ролика Навального

Видео содержит последовательность статических кадров, каждый из которых напоминает об одном из предвыборных обещаний из проекта манифеста «Единой России», опубликованного в декабре 2002 г. А. Махонин / Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы россиян, оштрафованных за репост ролика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их манифест-2002». Ролик был опубликован Навальным в его аккаунте в декабре 2011 г., перед выборами в Госдуму. Видео содержит последовательность статических кадров, каждый из которых напоминает об одном из предвыборных обещаний из проекта манифеста «Единой России», опубликованного в декабре 2002 г., и призыв «пойти на избирательный участок и проголосовать за любую партию, кроме «Единой России». Жители Казани Алсу Гарапова и Евгений Аронсон опубликовали гиперссылку на видео в своих аккаунтах «В контакте». В июне 2013 г. Кировский районный суд Новосибирска признал ролик экстремистским (так как в нем «имеются высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по принадлежности к партии «Единая Россия», а также «высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц»). А еще через год районный суд в Казани назначил заявителям штраф в 1000 руб. за распространение и хранение экстремистских материалов. В жалобе в ЕСПЧ заявители утверждают: когда они распространяли ролик, он еще не был признан экстремистским и им не было известно, что его признают таковым. Заявители полагают, что ролик нельзя считать экстремистским, поскольку в нем критикуется правящая партия и запрет на его распространение нарушает свободу политической дискуссии. Кроме того, видео до сих пор доступно на YouTube.

Арест за протест Суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Дзержинского районного суда об аресте депутата городского заксобрания Максима Резника, которому дали 10 суток за участие в акции протеста 12 июня на Марсовом поле.

Видимо, их аргументы услышал ЕСПЧ. Он спрашивает у российских властей, учли ли суды политический контекст спорных публикаций. С точки зрения Страсбурга, пределы допустимой критики в отношении партии или правительства должны быть шире, чем в отношении отдельных лиц, напоминает представляющий заявителей в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов. Он напоминает, что ролик распространялся накануне выборов в парламент, в которых участвовала и партия, чья победа вызвала сомнения у значительной части общества. По его словам, в Татарстане за распространение ролика были оштрафованы не менее семи человек, часть из них также обратились в ЕСПЧ.

Как сообщила пресс-служба Минюста, ведомство работает над формированием соответствующей правовой позиции, которая будет направлена в ЕСПЧ в установленные им сроки. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов говорит, что в свое время YouTube известил организацию о наличии претензий Роскомнадзора к ролику, но дальше этого дело не пошло. Власти понимают, что усилия по удалению ролика приведут к новой волне его распространения, что вряд ли нужно накануне очередных выборов, рассуждает он.