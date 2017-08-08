Саакашвили отказался от гражданства Литвы

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михаил Саакашвили заявил в Вильнюсе, что не претендует на получение литовского гражданства, хотя и благодарен за такое предложение, поступившее от некоторых политиков.

«Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться», - сказал Саакашвили, отвечая на вопрос агентства BNS, не будет ли он добиваться литовского гражданства.

Рассмотреть такую возможность после того, как бывший президент Грузии был лишён украинского гражданства, предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Саакашвили отметил, что в настоящее время может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны.

Ранее первый замглавы украинской госпогранслужбы Василий Серватюк сообщил, что у Саакашвили при попытке пересечения украинской границы будет изъят паспорт гражданина Украины, а сам он не будет допущен на территорию страны.