Саакашвили обвинили в подделке документов

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев, опубликовавший анкету бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства, обвинил его в подделке документов.

«Саакашвили утверждает, что на опубликованной мною анкете стоит не его подпись. Но именно эта анкета лежит в деле миграционной службы, на основании которого он получил гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в миграционную службу в 2015 г. готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформлял. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый вопрос — гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже намного серьезнее, чем просто ложь в анкете», — написал Арьев в Facebook.

Ранее Саакашвили заявил, что опубликованную копию анкеты на получение гражданства Украины заполнял не он. «Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи администрации президента одним из лидеров его фракции. На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мной заполненная анкета», — написал Саакашвили в Facebook.

Он потребовал «немедленно» провести графическую экспертизу и отметил, что считает подмену подписи «уголовным преступлением».