Правительство Украины разорвало соглашение с Россией по экспорту военной техники

Правительство Украины разорвало соглашение с Россией по экспорту военной техники в третьи страны. Как передает УНИАН, это решение было принято без обсуждения.

Это соглашение украинский кабмин утвердил 24 марта 2004 г. Оно устанавливало принципы взаимодействия двух стран при экспорте товаров военного назначения в третьи страны. Под действие этого документа подпадали товары военного назначения, совместно разработанные или модернизированные после 1 января 1992 г., напоминает ТАСС.

Его условия были выработаны на основе межправительственного соглашения 1993 г. о военно-техническом сотрудничестве. Соглашение о ВТС правительство Украины приостановило в мае 2015 г. Как объяснял тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк, сделка разрывается, потому что Россия представляет опасность для безопасности и территориальной целостности Украины.