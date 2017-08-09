Прокурор просит для участника оппозиционной акции 26 марта в Москве Косых 4,5 года колонии

Гособвинение просит назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы Андрею Косых, который обвиняется в применении как опасного, так и не опасного насилия к представителю власти во время акции оппозиции в центре Москвы 26 марта, передает «Интерфакс». Об этом гособвинитель заявил в Тверском суде Москвы. По словам прокурора, Косых 26 марта прибыл на Пушкинскую площадь на несанкционированную акцию, где решил реализовать внезапно возникший преступный умысел.

«Косых решил применить насилие в отношении сотрудника Росгвардии. Косых реализовал внезапно возникший преступный умысел в отношении прапорщика Синегубова, нанеся удар кулаком в шлем "Джетта", который был на голове у Синегубова. Второе преступление было совершено позднее. Косых применил насилие, нанеся удар ногой в область шеи полицейского, причинив последнему черепно-мозговую травму», - сказала гособвинитель.

Косых заявил, что приехал в Москву из Тамбова два года назад, чтобы трудоустроиться и заниматься музыкой. По его словам, он раскаивается в содеянном. В СКР также сообщали, что Косых добровольно дал подробные показания по обстоятельствам преступлений и признал вину в полном объеме.

Адвокат обвиняемого просит условный срок для Косых. «Косых сразу заявил, что согласен с обвинением. У него деятельное раскаяние. Он сразу признал вину, участвовал в проверках на месте, очных ставках, у него явка с повинной. Он приносил извинения в ходе очных ставок перед потерпевшими за причиненные страдания. Прошу условное наказание или минимальное наказание», - сказал его адвокат Евгений Вилижанин.

26 марта во многих городах России прошли протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, были задержаны около 500 человек.