Суд приговорил участника акции 26 марта Косых к четырем годам колонии

Тверской районный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима участника несогласованной акции, которая состоялась 26 марта этого года в центре Москвы, Андрея Косых за применение насилия к представителю власти, передает агентство городских новостей «Москва».

«Признать Косых виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - огласила приговор судья.

Ранее прокурор попросил приговорить Косых к четырем годам шести месяцам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении него рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

К настоящему времени в Москве осуждены другие участники акции - Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Александр Шпаков. Зимовца приговорили к двум годам шести месяцам колонии общего режима, Кулия - к восьми месяцам колонии-поселения, а Шпакова - к одному году шести месяцам колонии общего режима.

В сизо находятся и другие фигуранты «дела 26 марта» - Дмитрий Крепкин, Алексей Политиков и Дмитрий Борисов.

26 марта 2017 г. представители Партии прогресса решили провести акцию в центре столицы, но столичные власти отказали организаторам в согласовании и предложили устроить митинг в гайд-парке в «Сокольниках» или на ул. Перерва в Марьине. Заявители отказались проводить мероприятия на этих площадках и вышли в центр города. Полиция задержала во время акции около 500 человек.