США создают военную базу для борьбы с ИГ на севере Ирака

США создают военную базу недалеко от иракского города Талль-Афар, сообщает информагентство «Анадолу».

Полковник ВС Ирака Мехди аль-Хафаджи рассказал, что база создается в соответствии с итогами переговоров, которые прошли на прошлой неделе в районе Земмар на западе Мосула между представителями иракской армии и США.

По его словам, база построена практически наполовину. На базе уже размещена американская бронетехника, прибыли военные специалисты. Военная база будет функционировать в рамках операции по освобождению Талль-Афара от террористов.