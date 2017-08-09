Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко считает идею «Малороссии» продуктивной, но несвоевременной.

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение», - говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

По словам Захарченко, в адрес руководства республики поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, «что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря».

«Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны», - сказал он.

19 июля Захарченко заявил об учреждении нового государства «Малороссия».