Размер ущерба от коррупции за 2,5 года превысил 130 млрд рублей

Размер ущерба от коррупции в России за 2,5 года превысил 130 млрд руб. Об этом интернет-порталу «Газета.ru» рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий.

«Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд руб.», — сказал он.

По его словам, по данным статистики, доля материального ущерба от коррупции из года в год составляет около 10% от суммы ущерба от всех видов преступлений в целом по России.

«За последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 000 человек, из которых 4500 являлись должностными лицами правоохранительных органов. За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня», - подчеркнул он.

Русецкий также отметил, что одной из основных причин роста количества выявленных нарушений является развитие антикоррупционного законодательства.